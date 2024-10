È iniziata questa mattina la sanificazione delle strade e delle piazze di Tortolì. I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata, sulle direttive dell'amministrazione comunale. L’intervento proseguirà domani e sarà localizzato con i mezzi con idrogetto nella sanificazione dei marciapiedi, delle panchine e dei cestini.

La soluzione disinfettante, utilizzata in accordo con l’Assl, non è dannosa per l'ambiente. Nella notte è stata conclusa la sanificazione degli uffici del palazzo Comunale che per ragioni di necessità sono aperti. Nelle prossime ore invece saranno interessati anche il comando dei vigili urbani, l’ufficio del giudice di pace e la biblioteca.