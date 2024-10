Medici e infermieri del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei ringraziano il buon cuore dell’amministrazione comunale di Bari Sardo per avergli fatto recapitare delle mascherine. In questo periodo di emergenza sanitaria il dispositivo di protezione è indispensabile per tutelare i pazienti.