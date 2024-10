Su 133 operatori sanitari, tra medici e infermieri, risultati positivi al virus Sars Cov 2 in Sardegna, 106 sono stati registrati a Sassari-Olbia (32%), a Nuoro 14 (25%), nel Sud Sardegna 4 (19%) e nella Città Metropolitana di Cagliari 9 (11%).

Nessun caso invece a Oristano. Sul totale dei contagiati, 20 sono ricoverati in terapia intensiva, il 92 ricoverati ma non in terapia intensiva e 350 sono in isolamento domiciliare.

I numeri sono stati comunicati ieri in conferenza stampa dall'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

L’esponente della Giunta Solinas ha anche parlato delle assunzioni: su 559 totali, 255 (46%) sono infermieri, 140 medici (30%), 148 Oss, 8 ostetriche, 7 tecnici di laboratorio, 4 biologi.

Il presidente Christian Solinas si è focalizzato sull'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali, tamponi e kit di test rapido: 1200 tamponi sono stati inviati dalla protezione civile nazionale, 450mila sono le mascherine chirurgiche arrivati nell’Isola e ordinate dalla Ras, 18.300 sono le mascherine frutto di donazioni del tipo FFP1, 3.500 del tipo FFP2, 65400 chirurgiche, 430mila sono i guanti in lattice, 2200 le tute protettive, 100 i kit diagnostici.