Sono 1128 i casi di Corona virus registrati sino ad oggi in Sardegna con un aumento di 15 pazienti rispetto a ieri. Di questi 107 sono ricoverati con sintomi, 27 in terapia intensiva per un totale di 134 persone in ospedale.

Sono 780 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 914 positivi. Sono 139 le persone guarite e 75 le persone morte (sono 2 in più).

Sono 11010 i tamponi effettuati con un incremento odierno di 347.

La distribuzione territoriale vede la Provincia di Sassari con 745 casi (8 più di ieri), la Città metropolitana di Cagliari con 197 casi (6 in più), la Provincia del Sud Sardegna con 84 (nessun aumento), Nuoro con 67 (nessun aumento da 5 giorni consecutivi) e Oristano con 35 (1 in più).