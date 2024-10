Covid, i dati di martedì 19 gennaio 2021. Più contagi con molti più tamponi (254.070). Il tasso di positività scende ancora: è 4,1% (ieri 5,6%). Più colpita è la Sicilia (+1.641) per il secondo giorno consecutivo, seguita da Lazio (+1.100) ed Emilia-Romagna (+1.034).I tamponi effettuati sono in totale 254.070, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 4,1%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici che si sommano a quelli molecolari. Le vittime sono in totale 83.157, mentre le terapie intensive sono 2.487 (-57), con 176 ingressi nelle ultime 24 ore.

I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 2.400.598. I dati sono stati trasmessi come di consueto dalla Protezione Civile Nazionale e dal Ministero della Salute.