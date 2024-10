Sono tornati in Sardegna da qualche giorno dopo aver trascorso del tempo tra la Lombardia e il Veneto.

A Paulilatino sono quattro famiglie, 13 persone che, in accordo con sindaco Domenico Gallus e Assl, hanno deciso di stare in quarantena volontaria pur non accusando alcun sintomo, per rispetto dei cittadini e non creare allarmismi.

“Voglio rassicurarvi – ha scritto il sindaco in una nota – che nella nostra comunità, e in generale in tutta la Sardegna – non sono stati accertati casi di infezione.Le persone provenienti dalle zone a rischio verranno messe in quarantena preventiva, questo non significa aver contratto il virus ma è semplicemente una misura precauzionale per evitare ogni sorta di pericolo”.