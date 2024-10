"Andrà tutto bene", è questo il messaggio diffuso dai volontari della Croce Gialla di Ploaghe impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia.

"Questo è il nostro messaggio per tutti voi - si legge sulla pagina dell'associazione -, per farvi sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza".

"Siamo un'associazione di volontariato che svolge servizio di 118, trasporti programmati, protezione civile e collaborazioni con altre associazioni e enti del territorio. In questo periodo siamo coinvolti in prima linea nell'emergenza Covid, e abbiamo pensato di fare un video che lanciasse un messaggio di speranza e vicinanza a tutte le persone. In particolare abbiamo cercato di arrivare con la musica anche alle persone non udenti. Nessuno di noi conosceva la LIS ma con l'aiuto di alcune ragazze ci siamo riusciti e ci siamo avvicinati a questo mondo".