Una foto-simbolo per infondere coraggio, per dare la forza a chiunque di resistere, di non farsi sopraffare da ansia e paura, un tricolore sopra un ospedale al centro della città: il San Giovanni di Dio, nel cuore di Stampace, che in passato ne ha visto davvero tante di cose brutte e ha superato pure quelle.

Poi, sullo sfondo c’è la Volante del 113 in servizio notturno di controllo: i poliziotti della Questura di Cagliari, del turno 01.00 – 07.00, effettuano i consueti giri di ronda per vigilare su una città-spettrale, ora ancora di più, con l’emergenza del Coronavirus.

Non solo medici, infermieri, volontari in prima linea ma anche e soprattutto le forze dell’ordine sempre al fianco dei cittadini quasi inermi, a dar loro sicurezza sempre e comunque.