I Kodeair R. Choir, formazione giapponese amante della Sardegna e in particolar modo del canto a tenore, hanno dedicato un canto ai sardi mostrando vicinanza, amicizia e solidarietà in questo difficile periodo di emergenza Coronavirus. Il tenore di Tokyo saluta l’Isola. Lo fa prima in giapponese, poi tramite tradotto in italiano da un app sul cellulare: “Come state? Siamo preoccupati per la vostra situazione con il Coronavirus. Spero che le vostre vite siano al sicuro soprattutto gli amici di Cagliari, Bosa, Orgosolo, Orosei Bitti e Bonnanaro. Vorremmo aiutarvi ma è molto difficile per noi. Vi dedichiamo quindi una canzone”. Il canto inizia con un “Forza Italia, Forza Sardegna”.

Una dedica gradita da tutta la Sardegna.

IL VIDEO