“L'obbiettivo iniziale era 50mila euro, già una grande cifra, l’abbiamo raggiunto in meno di 48 ore, grazie all’aiuto di tante persone che hanno condiviso la raccolta, siamo così passate ad un obiettivo di 100mila euro. Ce l’abbiamo fatta”.

Erika e Miriana Massidda, di Sant’Antioco, hanno coronato il loro sogno, quello di rendersi utili attraverso una raccolta di beneficenza: attraverso la piattaforma GoFundMe hanno dato vita all’idea, lanciando l’invito agli utenti di internet, da li è cominciato il tam tam sui social e giorno dopo giorno tantissime le donazioni in denaro che arrivavano e facevano crescere il piccolo tesoretto solidale: “Il 18 marzo abbiamo avviato la procedura per permettere all’ospedale di poter iniziare ad utilizzare la somma raccolta pur tenendo le donazioni aperte, la nostra parte da quel momento si è conclusa (anche se fino ad oggi il nostro lavoro è continuato per vari motivi), una volta raggiunti i 100, non per prolungare la raccolta, ma semplicemente perché in quei giorni di attesa del termine della procedura, le persone sono state così generose da continuare a donare e ci è sembrato un peccato non permetterglielo. Oggi 1 aprile finalmente il prelievo è avvenuto, la somma sarà disponibile nel loro conto entro 2/5 giorni lavorativi. Ci hanno fatto sapere proprio stamattina, che il santissima Trinità di Cagliari userà questa grossa cifra per l'acquisto di 5/6 Emogasanalizzatori. Il nostro cuore – dicono le due giovani - è pieno di gioia e tutti i sacrifici fatti in queste 3 settimane sono stati più che ripagati con questa notizia. Ringraziamo immensamente tutte le persone che hanno donato, tutte le persone che hanno condiviso, tutte le persone a noi vicine che ci hanno supportato, il nostro avvocato Filippo Pirisi che ci ha seguite e incoraggiate in ogni momento”.