“In questi giorni ci siamo resi conto che ancora troppe persone non rispettano l'imperativo di restare a casa e non hanno ancora capito la gravità della situazione e quanto realmente stiamo mettendo in pericolo, con comportamenti sconsiderati, in particolare i nostri amici medici e infermieri, i più esposti, e gli anziani, i più fragili”.

Con queste parole il sindaco di Girasole annuncia l’ordinanza rigida, severa ma necessaria per cercare di combattere il Coronavirus. In Ogliastra il Covid-19 non si è ancora diffuso e per tutelare i cittadini, Gianluca Congiu ha firmato l’ordinanza che vieta “di sostare nei parchi e nei giardini pubblici, consumare bevande in strada, sedersi nelle panchine, visitare il cimitero, effettuare passeggiate, fare attività fisica in strada e nei luoghi pubblici”.

Congiu raccomanda agli utenti di “uscire per l'acquisto di beni di prima necessità e fare benzina non più di 2 volte a settimana, recarsi al tabacchino e ad acquistare i giornali solo la mattina”. E ancora “recatevi ai terreni o campagne per accudire i propri animali solo dalle 7 alle 10 o dalle 17alle 20. I prossimi 10-15 giorni sono fondamentali per tutte le nostre comunità. Non ci deludete”.