Lo aveva detto a chiare lettere, qualche giorno fa sui social: “Mi hanno segnalato che qualcuno se ne sta fregando alla grande degli avvisi e sta facendo cene e festini con amici, parenti e vicini di casa. Giuro che il prossimo caso che segnalano non chiamo neanche i Carabinieri e a costo di prendermi il Covid-19 vado direttamente a casa vostra a prendervi a schiaffi”.

Così il monito del sindaco Paola Secci, che in data odierna ha deciso di correre immediatamente ai ripari per evitare i rischi di salute per i suoi concittadini: “Visti i ripetuti richiami, come molti colleghi sindaci – scrive il capo della Giunta - ho firmato un’ordinanza di chiusura al pubblico di parchi, giardini, aree verdi comunali, cimitero e strutture sportive, con effetto retroattivo da ieri 17 marzo. Nel sito del Comune trovate il testo completo: https://www.comune.sestu.ca.it/…/misure-temporanee-per-il-…/

Abbiamo disposto la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, compresa la pineta antistante tutto il sagrato della chiesa campestre in località “San Gemiliano”. L’accesso in queste zone è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e lavorative in corso. L’accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni e inumazioni. Restano chiuse anche le aree cani, gli impianti sportivi, i centri sportivi pubblici e privati, le piscine e i campi da gioco pubblici e privati. E’ fatto divieto di utilizzare i velocipedi (biciclette) per ragioni ludico-ricreative, mentre rimane consentito l’uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per recarsi ad acquistare beni di prima necessità e/o farmaci, o per quelle altre ragioni previste del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche.

Sospendiamo il servizio di controllo soste della Polizia Locale al servizio di spazzamento e lavaggio meccanizzato delle strade (non passerà carro attrezzi, né ci saranno multe) e il servizio di controllo della Polizia Locale in aree sottoposte a limitazioni di tempo nelle seguenti strade: via Cagliari, via Monserrato, via Roma, via Gorizia, via Giulio Cesare, via Parrocchia, via Fratelli Montgolfier e piazza Salvo d’Acquisto. Sto cercando di dare risposta alle vostre domande, sui social e di persona. Capisco la preoccupazione per il difficilissimo momento che stiamo vivendo, ma chiedo a tutti di riscoprire il senso di Comunità anche se a distanza. Aiutiamoci, non puntiamoci il dito a vicenda, non serve. E per favore - conclude Paola Secci - non facciamo circolare fake news, notizie non verificate, bufale. Atteniamoci tutti alle informazioni ufficiali che arrivano dagli organismi preposti”.