Quindici persone tra medici, infermieri e pazienti dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sono risultate positive oggi al Coronavirus.

Lo fa sapere il sindaco Settimo Nizzi, che ha emanato una nuova ordinanza che riduce gli orari di apertura delle attività commerciali.

"Dobbiamo mettere in campo tutto quanto possibile per evitare che il virus si diffonda. - ha detto il sindaco Nizzi - Abbiamo deciso di anticipare la chiusura dei negozi alle 18.30 nelle giornate feriali e disporne la chiusura totale per l'intera giornata di domenica. Resteranno aperte con i consueti orari farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali".