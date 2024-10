Aveva fatto rientro da poco in Lombardia il sardo risultato positivo al coronavirus e ora ricoverato all'ospedale Sacco di Milano.

L'uomo, infatti, aveva trascorso alcuni giorni a Cagliari, sua città natale. Una volta tornato nel capoluogo meneghino l'amara scoperta. Con tutta probabilità ha contratto il virus al Nord, prima di prendere il volo per la Sardegna. Per questo, appena è risultato positivo, si è messa in moto la macchina sanitaria per tenere sotto sorveglianza attiva tutte le persone che sono state in stretto contatto con il paziente: moglie, figli, parenti e amici.

"Nessuno dei soggetti sottoposti a vigilanza è in condizioni da destare allarme -spiegano dalla Regione -. Non ci sono condizioni di salute tali da destare allarme".