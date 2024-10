C'è attesa per il responso dell'Istituto superiore di sanità sulla positività al coronavirus del paziente ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari. Il 42enne imprenditore che, secondo le prime analisi effettuate in Sardegna risulta aver contratto il virus, è stazionario. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità della Regione sarda Mario Nieddu.

Sono poco più di 100 i sardi in quarantena, considerando chi è entrato in contatto con il paziente ricoverato nel capoluogo, ma anche con l'altro sardo contagiato e ricoverato all'ospedale Sacco di Milano. A questi si aggiungono i sardi entrati in quarantena precedentemente, per gli altri casi sospetti e poi risultati negativi ma per i quali erano scattati i protocolli previsti.

Dopo il primo caso positivo al coronavirus in Sardegna sui social - soprattutto nelle chat - sono apparsi messaggi con tanto di foto che renderebbero riconoscibile il paziente, mettendo in guardia chi avesse frequentato un determinato locale di Cagliari.

La Regione Sardegna fa sapere che il paziente non è più stato nel suo locale al rientro dalla penisola. "Capisco la paura e il timore di prendere il Coronavirus ma bisogna restare calmi e non esagerare perché peggio del virus ci sono la crisi economica e la gogna mediatica - commenta Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia - Esce il nome di un potenziale contagiato e parte la campagna su internet con tanto di foto, commenti, ricostruzioni, albero genealogico, vero o presunto, senza alcun rispetto della privacy o per il fatto che quella persona sia viva e vegeta - continua il parlamentare - quella che è mancata, inizialmente, è l'informazione e oggi ne stiamo pagando il prezzo. La Sardegna e l'Italia non sono un lazzaretto, non sono in quarantena e la nostra vita deve proseguire con tutti gli accorgimenti del caso".