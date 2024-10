Il primo contagiato da Coronavirus in Sardegna è un imprenditore cagliaritano di circa 40 anni. Secondo quanto si apprende, l'uomo era stato a Rimini oltre una settimana fa per una fiera.

In questo momento si trova ricoverato all'ospedale Santissima Trinità a Cagliari, dove è entrato ieri mattina presto dopo giorni di febbre persistente.

Si attende - come fa sapere la Regione Sardegna - la verifica del tampone da parte dell'Istituto superiore di Sanità. L'uomo è il primo contagiato nell'Isola, ma non il primo sardo. Un altro è risultato positivo al virus la scorsa settimana ma si trova in Lombardia.