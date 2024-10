“Ospedale Santissima Trinità - Cagliari . Anche in Sardegna arrivano in 15 giorni e nel momento più difficile di sempre i respiratori polmonari donati da un grande imprenditore sardo e unico presidente. Un respiratore polmonare può contribuire a salvare 50 persone”.

Simona Buono, (dell’azienda “Distribuzione defibrillatori), imprenditrice cagliaritana, annuncia il bellissimo gesto di solidarietà dimostrato da Massimo Cellino, il quale ha incaricato Simona Buono all’acquisto e alla consegna del materiale salva-vita umane: 5 respiratori-ventilatori polmonari, macchinari importantissimi, recapitati al nosocomio Santissima Trinità di Is Mirrionis.

In totale, nella struttura ospedaliera Covid-19, sono ore 26 i ventilatori presenti, macchinari fondamentali per tenere in vita i pazienti affetti dal tremendo virus.

