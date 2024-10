“133 mascherine terminate oggi, consegnate 63, rimanenti 71. Domani si riparte”. Sembra una sorta di catena di montaggio di una fabbrica, ma qui si tratta di ben altro.

E’ il laboratorio solidale degli “Angeli di Roberto”, capitanati da Bonny, la donna guerriera-coraggio, che da 9 mesi ha lottato con tutte le sue forze contro un maledetto tumore al seno: un carcinoma infiltrante G3 positivo Her 2, con 16 cicli di chemioterapia superati e adesso, finalmente, il più sembra essere superato.

Bonny, 44 anni, inizierà a breve anche la radioterapia, fondamentale affinchè si possa debellare totalmente il tumore, ma non è voluta rimanere con le mani in mano e soprattutto, per ingannare il tempo, ha fatto una semplice ma bellissima cosa. Insieme ai volontari “Gli Angeli di Roberto”, che da anni aiutano in strada i cosiddetti ‘ultimi’, ha deciso di realizzare mascherine da regalare alla gente non solo del quartiere ma a chiunque necessiti questo importante dispositivo di protezione.

In appena 4 giorni sono state realizzate oltre 300 mascherine: tessuto, fascette elastiche e via, all’opera, con le macchine da cucire sempre accese fino a tarda sera: “Per i bimbi e non solo le stiamo personalizzando – dice emozionata Bonny – da quelle bianche a quelle colorate, fino a quelle con i disegni dei cartoni animati. Ne approfitto – dice la volontaria conosciutissima in città – per fare un appello alla gente: se avete da regalarci tessuto ed elastico ve ne saremo grati, a tutto il resto ci pensiamo noi. L’importante – ha concluso Bonny – è continuare ad aiutare e ad aiutarci, torneremo sorridenti e felici ancor di più”.