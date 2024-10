Il Governo cinese ha comunicato che il numero di infezioni confermate nell'epidemia di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati. La conta delle vittime a livello nazionale è di 1.016 morti.

Intanto, in Sardegna, due coniugi di Olbia, rientrati da un viaggio su una nave da crociera, sono stati segnalati come sospetti casi di coronavirus e sono sotto il monitoraggio dell'Unità di crisi locale del nord Sardegna, istituita dall'assessorato regionale della Sanità.

I primi riscontri clinici sembrerebbero escludere l’infezione da Coronavirus.

La sintomatologia del marito si sarebbe però aggravata nella serata di ieri. L’uomo è stato quindi trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è presente una camera di isolamento con aerazione "a pressione negativa".

La moglie, invece, resta in isolamento nel proprio appartamento di Olbia, tenuta sotto controllo dai medici.

“La situazione è sotto controllo – ha detto l’Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu -. Così come avvenuto per i precedenti sospetti abbiamo attivato l’Unità di crisi e sono in corso tutte le verifiche. Le persone per le quali è stato attivato il protocollo presentano un quadro che non rientra nemmeno nella definizione di ‘caso’ e per le quali abbiamo deciso di attivare comunque quanto previsto per l’emergenza nella massima cautela e per garantire agli assistiti e alla popolazione completa sicurezza”.