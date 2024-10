Lo strumento assicurativo garantisce indennità in denaro per gli oltre 68.000 dipendenti del Gruppo in tutto il mondo in caso di ricovero o di terapia intensiva per contrazione del virus. Si tratta del primo strumento assicurativo al mondo volto a garantire assistenza a livello globale verso l’attuale fenomeno di pandemia e garantirà un’indennità aggiuntiva rispetto a tutte le altre polizze e forme di assistenza sanitaria già presenti nel Gruppo.

Questo strumento, sviluppato in collaborazione con la società leader nel settore dei servizi assicurativi e di risk management Aon SpA, è stato attivato immediatamente in tutti i paesi nel mondo in cui Enel ha dipendenti.