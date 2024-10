“Prima consegna fatta. Consegnate all’Ospedale San Francesco di Nuoro 700 mascherine tipo FFP2. Sono estremamente orgoglioso di avere organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine da donare al personale sanitario impegnato in prima linea al San Francesco di Nuoro”.

Lo scrive con gioia Luciano Mele, commerciante, che aggiunge: “L’abbiamo fatto mettendo insieme con un passaparola un gruppo di semplici Cittadini, Commercianti, Professionisti, Imprenditori di Nuoro, (tra i quali diversi imprenditori della Zona Industriale Prato Sardo): i soliti Nuoresi generosi che al momento dell’emergenza rispondono “presente” e offrono il loro contributo.

Avantieri, alle 19 – aggiunge Mele - abbiamo portato e donato le prime 700 mascherine alla Direzione Sanitaria presso l’Ospedale di Nuoro: un carico preziosissimo delle ormai introvabili mascherine FFP2 reperite grazie alla collaborazione di Eurostock di Michele Artedino. Non è tantissimo, ma non abbiamo finito, siamo impegnati per acquistarne ancora, per sostenere chi è quotidianamente in trincea e sta combattendo questa guerra terribile. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito”.