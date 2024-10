Inasprisce le norme la Sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, che mercoledì scorso ha firmato un’ordinanza con la quale vengono vietate le passeggiate e le attività sportive all’aperto in tutto il territorio comunale.

“In ragione della natura e della rilevanza del rischio per la salute umana occorre adottare – si legge nel documento – misure più rigorose e drastiche, per quanto temporanee, indispensabili per tutelare al meglio la salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19”.

Un’altra ragione per la firma dell’ordinanza, specifica la Usai nell’ordinanza, è che “nel territorio della ex provincia di Carbonia-Iglesias non appartenente alla Provincia del Sud Sardegna, i numeri di posti letto presenti e attivabili nei reparti a ciò dedicati e il personale medico e infermieristico specializzato non possono reggere un eventuale picco di contemporaneità nella domanda di assistenza per patologie respiratorie acute”.

L’obbligo, conclude la prima cittadina, è quello “Rimanere nelle proprie abitazioni”.