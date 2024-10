Una parte dei soldi guadagnati finora verranno utilizzati per acquistare materiale sanitario per gli ospedali di Nuoro. Il Comitato San Giovanni Battista di Orotelli, che dallo scorso mese di settembre sta lavorando per promuovere i festeggiamenti in onore del patrono, in programma per fine agosto, utilizzerà mille euro per acquistare mascherine e altro materiale sanitario da donare al San Francesco e allo Zonchello. A darne notizia è lo stesso comitato tramite la loro pagina Facebook:

“Vista la situazione drammatica che le strutture sanitarie stanno attraversando in questo momento il comitato San GIovanni Battista 2020 ha deciso di utilizzare nei prossimi giorni, mille euro dei precedenti guadagni, per l’acquisto di materiale sanitario che verrà consegnato ai presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro (a seconda delle esigenze degli stessi)Ci teniamo a precisare che questa non è una donazione ma un atto dovuto nei confronti di persone che sacrificano ogni loro esigenza (se pur legittima) nella lotta a questa pandemia. Sono tante le attestazioni di stima che vorremmo esprimere nei confronti del personale sanitario che ogni giorno in prima linea combatte questa battaglia mettendo a rischio la loro salute e quella dei loro cari. A nome di tutto il comitato volevamo dirvi grazie di cuore”.