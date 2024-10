La catena di supermercati Iperpan e Superpan ha donato all’Azienda ospedaliera G. Brotzu un ecografo portatile Esaote mylab omega completo di carrello ergonomico e due sonde, destinato all’allestimento di una zona critica nel Pronto Soccorso del presidio ospedaliero San Michele, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’apparecchiatura che è stata consegnate nella giornata di ieri ed è già funzionante.

“Desidero ringraziare profondamente il gruppo Superemme delle catene Iperpan e Superpan per la generosità dimostrata”- afferma Paolo Cannas Commissario Straordinario dell’AOB” - . L’apparecchiatura sarà molto utile al nostro personale sanitario che ogni giorno affronta l’emergenza Covid 19 con grande senso di responsabilità dimostrando grandi doti professionali e umane. In un momento così delicato e particolare per tutti noi, ricevere questi dimostrazioni di vicinanza nei confronti di chi lavora quotidianamente in prima linea, ci danno la forza necessaria per continuare a impegnarci per la salute dei cittadini.”