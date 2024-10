No. Il Coronavirus non è arrivato in Ogliastra. Tutti negativi i tamponi eseguiti nella notte a medici, infermieri, Oss e pazienti del reparto di Cardiologia del Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Nella giornata di ieri (16 marzo) il reparto era stato blindato perché era stato scoperto che nei giorni scorsi due medici consulenti Cardiologi provenienti dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari sono risultati positivi al Coronavirus.

La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri dopo un’ennesima ondata di contagi nel nosocomio sassarese ed è stato quindi necessario riscostruire tutti gli spostamenti dei medici. È evidente che i due medici sono stati prudenti e hanno rispettato tutte le norme di sicurezza e hanno così evitato la diffusione del virus. L’Ogliastra resta, facendo tutti gli scongiuri, l’unica zona della Sardegna immune dal Covid-19.