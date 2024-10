“Opportuni provvedimenti mirati al parziale ristoro della mancata operatività delle imprese, dei commercianti, artigiani, partite Iva, privati etc, per i mancati guadagni di oggi e di domani” è la richiesta formulata dai due gruppi di minoranza “Progetto Civico per Pozzomaggiore” e Paridade pro tottu” al Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro.

Le proposte formulate da Paola Calaresu e Tonino Pischedda sono “Di traslare nel tempo le scadenze dei tributo obbligatori quali la Tari e l’Imue prevederne la riduzione ed eventuali sgravi” e “L’abolizione di quelli imposti dal Comune e non obbligatori come per legge (Tasi etc).

Ciò, concludono Calaresu e Pischedda, “Per dare spiragli di speranza e di fiducia ai cittadini, che devono essere sostenuti e incoraggiati a vedere alla fine del tunnel la luce della rinascita”.