Ieri mattina, alla presenza del questore, la società dei fratelli Ibba, proprietari della ditta Centro cash di Oristano ha consegnato un centinaio di uova, come augurio di buona Pasqua e segno di vicinanza e solidarietà, ai poliziotti della provincia di Oristano, impegnati nell'ambito dei servizi volti al contenimento del virus COVID-19, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Il Questore e tutti i poliziotti della provincia di Oristano ringraziano sentitamente i fratelli Stefano, Gian Mario, Maria Giovanna, Gian Giacomo e Giorgio Annis amministratore delegato d Centro Cash, per il generoso gesto e colgono l'occasione per augurare a loro e a tutti i cittadini della provincia di Oristano una serena Pasqua, ricordando che il festeggiamento migliore per i propri cari è tutelarli restando a casa.