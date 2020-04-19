Di seguito riportiamo i dati relativi ai casi positivi di coronavirus pubblicati sul portale unidos.io da Mauro Pili.

“Si tratta di una pubblicazione suscettibile di qualche modifica e aggiornamento considerata la persistente modifica della situazione - spiega Pili -. La fonte di questi dati è certificata ma riservata, per comprensibili ragioni. Informare i cittadini è un atto di trasparenza non solo dovuto ma anche obbligato. Aver negato sino ad oggi un costante e puntuale aggiornamento sull'evoluzione della pandemia in Sardegna costituisce un atto deprecabile che va contrastato in ogni modo. E' dovere e diritto dei cittadini essere informati dalle fonti ufficiali ma quando queste si caratterizzano per negazionismo o tentativo maldestro di nascondere dati oggettivi e reali occorre agire con l'informazione responsabile delle fonti che consentono di disporre di tali elementi.  Ogni aggiornamento sarà, per quanto possibile, inserito in questa tabella”.

 

 

PROVINCIA COMUNE CONTAGIATI

SUD SARDEGNA    ARBUS       0

SUD SARDEGNA    ARMUNGIA    0

CAGLIARI    ASSEMINI    6

SUD SARDEGNA    BALLAO      0

SUD SARDEGNA    BARRALI     0

SUD SARDEGNA    BARUMINI    0

SUD SARDEGNA    BUGGERRU    0

SUD SARDEGNA    BURCEI          0

CAGLIARI    CAGLIARI    62

SUD SARDEGNA    CALASETTA   1

CAGLIARI    CAPOTERRA   2

SUD SARDEGNA    CARBONIA    2

SUD SARDEGNA    CARLOFORTE  0

SUD SARDEGNA    CASTIADAS   0

SUD SARDEGNA    COLLINAS    0

CAGLIARI    DECIMOMANNU 3

SUD SARDEGNA    DECIMOPUTZU 2

SUD SARDEGNA    DOLIANOVA   1

SUD SARDEGNA    DOMUS DE MARIA  0

SUD SARDEGNA    DOMUSNOVAS  0

SUD SARDEGNA    DONORI          0

CAGLIARI    ELMAS           12

SUD SARDEGNA    FLUMINIMAGGIORE 0

SUD SARDEGNA    FURTEI          0

SUD SARDEGNA    GENURI          0

SUD SARDEGNA    GESICO          0

SUD SARDEGNA    GESTURI         0

SUD SARDEGNA    GIBA            0

SUD SARDEGNA    GONI            0

SUD SARDEGNA    GONNESA         0

SUD SARDEGNA    GONNOSFANADIGA  0

SUD SARDEGNA    GUAMAGGIORE 0

SUD SARDEGNA    GUASILA         0

SUD SARDEGNA    GUSPINI         3

SUD SARDEGNA    IGLESIAS    1

SUD SARDEGNA    LAS PLASSAS 0

SUD SARDEGNA    LUNAMATRONA 0

SUD SARDEGNA    MANDAS          0

CAGLIARI    MARACALAGONIS   0

SUD SARDEGNA    MASAINAS    0

SUD SARDEGNA    MONASTIR    0

CAGLIARI    MONSERRATO  11

SUD SARDEGNA    MURAVERA    0

SUD SARDEGNA    MUSEI           0

SUD SARDEGNA    NARCAO          0

SUD SARDEGNA    NURAMINIS   0

SUD SARDEGNA    NUXIS           1

SUD SARDEGNA    ORTACESUS   0

SUD SARDEGNA    PABILLONIS  0

SUD SARDEGNA    PAULI ARBAREI   0

SUD SARDEGNA    PERDAXIUS   0

SUD SARDEGNA    PIMENTEL    0

SUD SARDEGNA    PISCINAS    0

SUD SARDEGNA    PORTOSCUSO  0

CAGLIARI    PULA            4

CAGLIARI    QUARTUCCIU  1

CAGLIARI    QUARTU      24

SUD SARDEGNA    SAMASSI     2

SUD SARDEGNA    SAMATZAI    5

SUD SARDEGNA    SAN BASILIO 0

SUD SARDEGNA    SAN GAVINO  10

SUD SARDEGNA    S.GIOVANNI SUER.0

SUD SARDEGNA    SANLURI         27

SUD SARDEGNA    SAN NICOLÒ GER. 2

SUD SARDEGNA    SAN SPERATE 5

SUD SARDEGNA    SANTADI         0

SUD SARDEGNA    SANT'ANDREA F.  0

SUD SARDEGNA    SANT'ANNA AR    0

SUD SARDEGNA    SANT'ANTIOCO    3

SUD SARDEGNA    SAN VITO    2

SUD SARDEGNA    SARDARA     1

CAGLIARI    SARROCH         0

SUD SARDEGNA    SEGARIU         1

CAGLIARI    SELARGIUS   7

SUD SARDEGNA    SELEGAS         0

SUD SARDEGNA    SENORBÌ         0

SUD SARDEGNA    SERDIANA    0

SUD SARDEGNA    SERRAMANNA  2

SUD SARDEGNA    SERRENTI    7

CAGLIARI    SESTU          13

CAGLIARI    SETTIMO SAN P.  3

SUD SARDEGNA    SETZU           0

SUD SARDEGNA    SIDDI           0

SUD SARDEGNA    SILIQUA         2

SUD SARDEGNA    SILIUS          0

CAGLIARI    SINNAI          2

SUD SARDEGNA    SIURGUS DON.    0

SUD SARDEGNA    SOLEMINIS   0

SUD SARDEGNA    SUELLI          0

SUD SARDEGNA    TEULADA         1

SUD SARDEGNA    TRATALIAS   0

SUD SARDEGNA    TUILI           0

SUD SARDEGNA    TURRI           0

SUD SARDEGNA    USSANA          1

SUD SARDEGNA    USSARAMANNA 0

CAGLIARI    UTA         1

SUD SARDEGNA    VALLERMOSA  2

SUD SARDEGNA    VILLACIDRO  0

SUD SARDEGNA    VILLAMAR    0

SUD SARDEGNA    VILLAMASSARGIA  0

SUD SARDEGNA    VILLANOVAFORRU  0

SUD SARDEGNA    VILLANOVAFRANCA 0

SUD SARDEGNA    VILLAPERUCCIO   0

SUD SARDEGNA    VILLAPUTZU  3

SUD SARDEGNA    VILLASALTO  0

CAGLIARI    VILLA SAN PIET. 0

SUD SARDEGNA    VILLASIMIUS 0

SUD SARDEGNA    VILLASOR    2

SUD SARDEGNA    VILLASPECIOSA   4

NUORO   ARITZO          0

NUORO   ARZANA          0

NUORO   ATZARA          0

NUORO   AUSTIS          0

NUORO   BARISARDO   0

NUORO   BAUNEI      0

NUORO   BELVÌ       0

NUORO   BIRORI      0

NUORO   BITTI          28

NUORO   BOLOTANA    0

NUORO   BORORE          0

NUORO   BORTIGALI   1

ORISTANO    BOSA    8

SASSARI BUDONI  0

NUORO   CARDEDU 0

NUORO   DESULO  0

NUORO   DORGALI 0

NUORO   DUALCHI 0

NUORO   ELINI   0

SUD SARDEGNA    ESCALAPLANO 0

SUD SARDEGNA    ESCOLCA         0

SUD SARDEGNA    ESTERZILI   0

ORISTANO    FLUSSIO         0

NUORO   FONNI      8

NUORO   GADONI     1

NUORO   GAIRO      0

NUORO   GALTELLÌ   0

NUORO   GAVOI      0

SUD SARDEGNA    GENONI  0

SUD SARDEGNA    GERGEI  1

NUORO   GIRASOLE    0

NUORO   ILBONO          0

NUORO   IRGOLI          0

SUD SARDEGNA   ISILI    0

NUORO   JERZU           0

ORISTANO LACONI     0

NUORO   LANUSEI         0

NUORO   LEI         0

NUORO   LOCERI          1

NUORO   LOCULI          0

NUORO   LODÈ            1

NUORO   LODINE          0

NUORO   LOTZORAI    0

NUORO   LULA            0

NUORO   MACOMER         0

ORISTANO MAGOMADAS  0

    NUORO    MAMOIADA        1

NUORO   MEANA SARDO 0

ORISTANO MODOLO         0

ORISTANO MONTRESTA  0

NUORO   NORAGUGUME      0

NUORO   NUORO          18

SUD SARDEGNA    NURAGUS         0

SUD SARDEGNA    NURALLAO    0

SUD SARDEGNA    NURRI           0

NUORO   OLIENA          1

NUORO   OLLOLAI     1

NUORO   OLZAI           1

NUORO   ONANÌ           0

NUORO   ONIFAI          0

NUORO   ONIFERI         0

NUORO   ORANI           7

NUORO   ORGOSOLO    0

NUORO   OROSEI          2

NUORO   OROTELLI    0

SUD SARDEGNA    ORROLI  0

NUORO   ORTUERI         0

NUORO   ORUNE           2

NUORO   OSIDDA          0

NUORO   OSINI           0

NUORO   OTTANA          1

NUORO   OVODDA          0

NUORO   PERDASDEFOGU    0

NUORO   POSADA          0

SUD SARDEGNA    SADALI  0

ORISTANO    SAGAMA  0

SASSARI SAN TEODORO 2

NUORO   SARULE          0

SUD SARDEGNA    SERRI   0

SUD SARDEGNA    SEUI    0

SUD SARDEGNA    SEULO   0

NUORO   SILANUS     0

NUORO   SINDIA          0

NUORO   SINISCOLA   2

NUORO   SORGONO         0

ORISTANO SUNI           0

NUORO   TALANA          0

NUORO   TERTENIA    0

NUORO   TETI            0

NUORO   TIANA           0

ORISTANO  TINNURA   0

NUORO   TONARA          0

NUORO   TORPÈ           0

NUORO   TORTOLÌ         0

NUORO   TRIEI           0

NUORO   ULASSAI         0

NUORO   URZULEI         0

NUORO   USSASSAI    0

NUORO   VILLAGRANDE STR.0

SUD SARDEGNA VILLANOVA  0

SASSARI AGGIUS          1

SASSARI AGLIENTU    0

SASSARI ALÀ DEI SARDI   0

SASSARI ALGHERO        30

SASSARI ANELA           0

SASSARI ARDARA          2

SASSARI ARZACHENA   2

SASSARI BADESI          0

SASSARI BANARI          1

SASSARI BENETUTTI   0

SASSARI BERCHIDDA   1

SASSARI BESSUDE         0

SASSARI BONNANARO   1

SASSARI BONO            0

SASSARI BONORVA         3

SASSARI BORTIGIADAS 0

SASSARI BORUTTA         0

SASSARI BOTTIDDA    0

SASSARI BUDDUSÒ     1

SASSARI BULTEI          0

SASSARI BULZI           1

SASSARI BURGOS          0

SASSARI CALANGIANUS 1

SASSARI CARGEGHE    0

SASSARI CASTELSARDO 3

SASSARI CHEREMULE   1

SASSARI CHIARAMONTI 0

SASSARI CODRONGIANOS    3

SASSARI COSSOINE    1

SASSARI ERULA           0

SASSARI ESPORLATU   0

SASSARI FLORINAS    0

SASSARI GIAVE           1

SASSARI GOLFO ARANCI    0

SASSARI ILLORAI     0

SASSARI ITTIREDDU   0

SASSARI ITTIRI         17

SASSARI LAERRU      1

SASSARI LA MADDALENA    1

SASSARI LOIRI P.S.PAOLO 0

SASSARI LUOGOSANTO  0

SASSARI LURAS           1

SASSARI MARA            0

SASSARI MARTIS      0

SASSARI MONTELEONE R.D. 0

SASSARI MONTI           4

SASSARI MORES           0

SASSARI MUROS           2

SASSARI NUGHEDU S.N.    0

SASSARI NULE            1

SASSARI NULVI           1

SASSARI OLBIA          38

SASSARI OLMEDO          3

SASSARI OSCHIRI         0

SASSARI OSILO           0

SASSARI OSSI           74

SASSARI OZIERI         12

SASSARI PADRIA          0

SASSARI PALAU           0

SASSARI PADRU           3

SASSARI PATTADA         1

SASSARI PERFUGAS    0

SASSARI PLOAGHE         5

SASSARI PORTO TORRES    37

SASSARI POZZOMAGGIORE   4

SASSARI PUTIFIGARI  1

SASSARI ROMANA          0

SASSARI S.ANTONIO GAL.  0

SASSARI S.MARIA COGH.   0

SASSARI S.TERESA GAL.   2

### SASSARI SASSARI       301

SASSARI SEDINI          0

SASSARI SEMESTENE   0

SASSARI SENNORI         9

SASSARI SILIGO          0

SASSARI SORSO          16

SASSARI TELTI           0

SASSARI STINTINO    2

SASSARI TEMPIO PAUSANIA 2

SASSARI TERGU           1

SASSARI THIESI      4

SASSARI TISSI           1

SASSARI TORRALBA       13

SASSARI TRINITÀ D'A.V.  3

SASSARI TULA            1

SASSARI URI         2

SASSARI USINI          11

SASSARI VALLEDORIA  2

SASSARI VIDDALBA    0

SASSARI VILLANOVA MONT. 0

ORISTANO    ABBASANTA   0

ORISTANO    AIDOMAGGIORE    0

ORISTANO    ALBAGIARA   0

ORISTANO    ALES            0

ORISTANO    ALLAI           0

ORISTANO    ARBOREA         3

ORISTANO    ARDAULI     0

ORISTANO    ASSOLO          0

ORISTANO    ASUNI           0

ORISTANO    BARADILI    0

ORISTANO    BARATILI S.P.   1

ORISTANO    BARESSA         0

ORISTANO    BAULADU         0

ORISTANO    BIDONÌ          0

ORISTANO    BONARCADO   0

ORISTANO    BORONEDDU   0

ORISTANO    BUSACHI         0

ORISTANO    CABRAS          7

ORISTANO    CUGLIERI    0

ORISTANO    CURCURIS    0

ORISTANO    FORDONGIANUS    0

ORISTANO    GHILARZA    0

ORISTANO    GONNOSCODINA    0

ORISTANO    GONNOSNÒ    1

ORISTANO    GONNOSTRAMATZA  0

ORISTANO    MARRUBIU    1

ORISTANO    MASULLAS    0

ORISTANO    MILIS           0

ORISTANO    MOGORELLA   0

ORISTANO    MOGORO          0

ORISTANO    MORGONGIORI 0

ORISTANO    NARBOLIA    1

ORISTANO    NEONELI         0

ORISTANO    NORBELLO    0

ORISTANO    NUGHEDU S.V.    0

ORISTANO    NURACHI         4

ORISTANO    NURECI          0

ORISTANO    OLLASTRA    0

ORISTANO    ORISTANO    16

ORISTANO    PALMAS ARBOREA  0

ORISTANO    PAU         0

ORISTANO    PAULILATINO 0

ORISTANO    POMPU           0

ORISTANO    RIOLA SARDO 1

ORISTANO    RUINAS          0

ORISTANO    SAMUGHEO    0

ORISTANO    SAN NICOLÒ AR.  0

ORISTANO    SANTA GIUSTA    1

ORISTANO    SANTU LUSSURGIU 0

ORISTANO    SAN VERO MILIS  0

ORISTANO    SCANO DI MONT.  0

ORISTANO    SEDILO          0

ORISTANO    SENEGHE         0

ORISTANO    SENIS           0

ORISTANO    SENNARIOLO  0

ORISTANO    SIAMAGGIORE 0

ORISTANO    SIAMANNA    0

ORISTANO    SIAPICCIA   0

ORISTANO    SIMALA          0

ORISTANO    SIMAXIS     0

ORISTANO    SINI            0

ORISTANO    SIRIS           0

ORISTANO    SODDÌ           0

ORISTANO    SOLARUSSA   0

ORISTANO    SORRADILE   0

ORISTANO    TADASUNI    0

ORISTANO    TERRALBA    0

ORISTANO    TRAMATZA    0

ORISTANO    TRESNURAGHES    0

ORISTANO    ULÀ TIRSO   0

ORISTANO    URAS            1

ORISTANO    USELLUS         0

ORISTANO    VILLANOVA TRUS. 0

ORISTANO    VILLA SANT'ANT. 0

ORISTANO    VILLAURBANA 0

ORISTANO    VILLA VERDE 0

ORISTANO    ZEDDIANI    0

ORISTANO    ZERFALIU    0