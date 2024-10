Carabinieri e Caritas insieme per aiutare le persone che in questo periodo di emergenza sanitaria sono in difficoltà. I militari del comando provinciale di Cagliari hanno messo a disposizione della Caritas diocesana di Iglesias i mezzi delle caserme. La missione era trasportare dai punti di raccolta di Cagliari e Iglesias alle altre sedi Caritas e alle parrocchie della provincia le derrate alimentari e altri beni di prima necessità che fanno parte dell’Emporio della solidarietà un servizio dedicato alle famiglie e alle persone meno abbienti del territorio ulteriormente provate e penalizzate dall’emergenza Covid-19.

L’altra iniziativa che ha coinvolto i carabinieri è una raccolta fondi volontaria promossa dalla Scuola allievi e dal comando provinciale. Con la somma raccolta sono stati acquistati e beni e generi di prima necessità e beni da destinare ai bambini. I pacchi verranno consegnati ai responsabili dell’Emporio della solidarietà di Iglesias.