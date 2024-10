“Grazie per il servizio che prestate nonostante i giorni difficili che stiamo attraversando. Un pensiero e un grazie anche a voi”. Parole, queste, riportate su un mastello di un utenza a Su Canale, frazione di Monti, che vuole essere un gesto di vicinanza nei confronti degli operatori e della ditta della nettezza urbana che, in questo momento di emergenza legata al Coronavirus, continuano il proprio lavoro per il bene della comunità.

“In questo periodo di grande tensione – ha dichiarato il Sindaco Emanuele Mutzu – questi piccoli gesti fanno capire che la stragrande maggioranza dei cittadini ha colto la delicatezza del momento. Ciascuno di noi, infatti, nel momento dell'emergenza occupa un ruolo fondamentale avendo una responsabilità sia individuale ma soprattutto di natura collettiva. Un grazie da parte di tutto il paese alla ditta e ai nostri operatori. Ed invito ancora tutti a rispettare al millesimo le prescrizioni sanitarie di carattere nazionale e regionale”.