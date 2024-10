Nonostante ci sia l’emergenza da Coronavirus, c’è chi continua ad abbandonare i rifiuti e lo fa nel modo più assurdo: Prende la propria auto, si allontana dalla propria abitazione e li abbandona nei luoghi più impensabili: “Per fortuna non sono caduti in acqua – evidenzia il consigliere comunale, Raffaele Onnis - ma sarebbe bastata ad esempio una ‘maestralata’ perché ciò accadesse. Sono stati trovati degli elementi che hanno dato adito a delle indagini per rintracciare i responsabili. Infatti – prosegue l’esponente di palazzo Bacaredda - sta proseguendo l’attività per individuare chi non paga la Tari e abbandona i rifiuti in modo selvaggio e prima o poi anche questi signori verranno intercettati. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori ecologici, agli uffici e agli agenti del reparto igiene – conclude Onnis - che sono in prima fila anche in questo momento di grave emergenza sociale sanitaria, per garantire un servizio essenziale e come se non bastasse, costretti a fare gli straordinari”.