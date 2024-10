“Io, davvero, a bocce ferme voglio complimentarmi vivamente con quella caterva di Irresponsabili egoisti che, fregandosene bellamente, dei luoghi e delle persone che li abitano - in queste settimane - sono calate da altre zone d’Italia in Sardegna”.

Inizia così un duro commento di Emiliano Deiana, Sindaco di Bortigiadas, sull’attuale situazione legata alla diffusione del Coronavirus.

“Non parlo, certamente, di chi è tornato a casa per una sorta di richiamo protettivo e autoprotettivo. Parlo – sottolinea – di quei “vacanzieri” fuori stagione che della Sardegna e dei sardi non gliene frega nulla”.

“Mi devo trattenere per non dire tutto la pena e lo schifo che mi fate – conclude -. Se siamo in una situazione difficilissima su quest’isola lo dobbiamo essenzialmente al vostro egoismo e irresponsabilità”.