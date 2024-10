I segretari regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roberta Gessa, Massimo Cinus e Fulvia Murru hanno inviato una richiesta di incontro urgente all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, sulla vicenda Coronavirus.

L’obiettivo dei Sindacati è quello di discutere del reclutamento straordinario del personale sanitario, della relativa formazione e applicazione delle direttive di prevenzione a tutti gli uffici pubblici del territorio regionale per l’emergenza epidemiologica da coronavirus.

“Al momento risulterebbe che in alcuni presidi sociosanitari territoriali non siano ancora state attuate le misure prescritte. La situazione di criticità che da molto tempo segnaliamo relativamente all’appropriatezza del servizio sanitario regionale – hanno scritto Gessa, Cinus e Murru – in questi giorni sappiamo essere ancor di più affidata all’abnegazione del personale”.

Inoltre sottolineano “Le continue richieste di informazioni e le preoccupazioni segnalate alle categorie da parte degli operatori presuppongono inoltre la necessità urgente di avere le informazioni più corrette e aggiornate su quanto sta accadendo e su tutti gli sviluppi della situazione e le necessarie misure per contenere la diffusione del virus”.