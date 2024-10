In questo periodo di emergenza i piccoli gesti sono come un’ondata di calore che arriva e ti avvolge come un abbraccio, oggi vietato.

Piccoli gesti, appunto, che nella vita di tutti i giorni si smarriscono tra “le cose più grandi”.

Oggi, tra le notizie che ogni giorno ci lacerano il cuore, vogliamo dare spazio all’emozione vissuta da un volontario del Radio Club Alghero Protezione Civile, Antonio Canu.

“La DAB ci ha dato in omaggio una fornitura di caffè. Nel giro di un’ora, sapendo che eravamo rimasti senza e conoscendo le nostre difficoltà d’acquisto, ci ha fornito 500 capsule. Un piccolo, grande gesto che ci commuove”.

Il Radio Club Alghero è una realtà sempre in prima linea nel territorio algherese e non solo. Attiva anche per l’emergenza coronavirus.

“Sono i piccoli gesti che ti danno la vera forza”, ha detto Canu raccogliendo in pieno il messaggio di Papa Francesco: “Ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine: se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati".