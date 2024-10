“Sono giorni tristi. È un giorno triste. Il dolore delle famiglie è il dolore di un’intera comunità. E possiamo solo stringerci a loro. Stando lontani ma vicinissimi”.

Sono le parole di Daniela Falconi, sindaca di Fonni, un paese che oggi piange la sua seconda vittima per Covid-19.

Dopo Maria Busia, si spegne anche un altro anziano, Giovanni Muntoni, di 81 anni.

I due erano ricoverati all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Solo due giorni fa, alla notizia del primo decesso, la sindaca scriveva sul proprio profilo Facebook: “Non ci sono parole se non quelle del cordoglio e dell’immensa vicinanza a tutta la famiglia. Un cordoglio di un’intera comunità che non potrà partecipare se non col pensiero al dolore dei nostri paesani. E basta questo per capire quanto sia maledetta e infame questa malattia. C’è molta tristezza, ma anche molta rabbia. Ma abbiamo il dovere - io per prima - di fare in modo che ogni cosa e ogni sentimento vengano fuori nei tempi e nei modi giusti.E vorrei chiudere con l’abbraccio più grande al nostro paese che ha attivato in queste ultime ore una enorme catena di solidarietà silenziosa. Con una preghiera: attenetevi alle prescrizioni e non organizzate uscite non autorizzate. Stiamo entrando nella settimana più difficile per la Sardegna, e sapremo se questo nostro sforzo immane avrà dato i suoi risultati”.