Il Governo Conte Bis ha varato il decreto “Cura Italia” da 25 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Tra i commenti anche quello del Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana.

“Le misure di carattere economico approvate dal Governo, al di là della grande enfasi mediatica, sono largamente insufficienti ad affrontare una crisi come questa. Non ci vuole un genio per capire che se non si aiutano davvero le imprese e le piccole attività del commercio, dell’artigianato e dei servizi che hanno radici, cuore, anima (e dipendenti) sul territorio, alle difficoltà sanitarie su aggiungerà una paurosa crisi economica, sociale e occupazionale”, così il primo cittadino.

“Sarà bene che il Governo pensi a una rimodulazione efficace di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza (senza togliere le tutele a chi ha davvero necessità e impellenze). Infine: varrebbe sempre il vecchio adagio del “chi ha di più, da di più”. Ci si pensi adesso, anche a livello europeo, prima che i buoi siano scappati”.