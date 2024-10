Sanificazione di tutti i reparti e installazione, se sarà necessario, di un ospedale da campo fornito dall'Esercito. Sono le misure predisposte dalla Regione Sardegna per fronteggiare l'emergenza al San Francesco di Nuoro: 15 i contagi da coronavirus accertati tra medici e infermieri, poco meno della metà del totale dei casi in Sardegna, 35. L'assessore della Sanità Mario Nieddu ha già avuto l'ok dal ministero della Difesa per la struttura da campo dove poter trasferire i 250 pazienti attualmente ricoverati.

"Ma al momento - chiarisce l'esponente della Giunta Solinas - non c'è alcuna necessità".

Il sindaco Andrea Soddu è in costante contatto con l'unità di crisi regionale. "Ho avuto conferma - dice all'ANSA - che la situazione è monitorata passo dopo passo e che la sanificazione riguarda ogni singolo reparto. Ci fidiamo dell'azione della Regione, dalla quale aspettiamo aggiornamenti quanto prima sulla messa in sicurezza della struttura".

Il caso rimbalza sui tavoli della politica. Forza Italia, con il deputato Pietro Pittalis, chiede al ministro della Salute di garantire la sicurezza del personale sanitario e di scongiurare ogni ipotesi di chiusura dell'ospedale, richiesta sollecitata oggi da dieci primari.

A livello regionale si muove la Lega: il consigliere e presidente della commissione Autonomia, Pierluigi Saiu, chiede alla Giunta di destinare risorse straordinarie alla situazione di emergenza dell'ospedale di Nuoro e di mettere in sicurezza tutti gli operatori sanitari e i pazienti.

Gli indipendentisti di Liberu, invece, propongono alla Protezione civile di utilizzare la nuova caserma di Prato Sardo se si rendesse necessario evacuare i 250 pazienti del San Francesco.