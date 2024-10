A partire da oggi, la direzione Ats-Assl Oristano ha disposto delle nuove regole per i visitatori dei pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali della provincia, San Martino, Delogu, Mastino e all’hospice di Oristano.

La decisione è stata presa per, sottolineano “Tutelare la salute e la sicurezza dei degenti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione del Nuovo coronavirus”

“Per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza raccomandate dal Ministero della Salute, – fanno sapere dalla direzione – i visitatori potranno accedere in reparto uno alla volta e solo per il tempo dedicato alle visite. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dal personale medico o infermieristico. Le disposizioni, che i cittadini sono invitati a rispettare scrupolosamente, si rendono necessarie per salvaguardare le condizioni di salute di soggetti particolarmente fragili, maggiormente esposti alle complicanze dei virus”.