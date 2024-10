Anche il Comune di Tortolì ha emanato una serie di disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Oltre alla chiusura delle scuole sino al 15 marzo, gli uffici comunali “Al fine di evitare assembramenti, a tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti comunali, nei locali nei quali non è possibile garantire la distanza di oltre un metro tra le persone si seguirà il criterio dell'accesso controllato di due persone alla volta, in ordine di arrivo. Si raccomanda agli utenti per i servizi dove non è indispensabile la presenza fisica, l’utilizzo di altre forme di contatto in via telefonica o via mail”.

Per quanto riguarda la biblioteca: “I servizi e gli spazi sono regolarmente garantiti con limitazione del numero di postazioni di lettura e studio disponibili, allo scopo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro”, mentre il Consiglio comunale “Si terrà nella consueta sede di via Mameli, assicurando la misura del metro di distanza tra le persone”.

Inoltre “Sono sospese manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Lo sport di base e le attività motorie all’aperto di ogni tipo, pubbliche o private saranno possibili “Solo se è possibile mantenere in ogni contatto sociale la distanza di 1 metro. Le competizioni si svolgeranno a porte chiuse. L'Amministrazione Comunale invita i cittadini a rispettare le misure di protezione disposte dal decreto ministeriale”.