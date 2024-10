Non ce l’ha fatta l’imprenditore cagliaritano 42enne, ricoverato al Santissima Trinità dallo scorso 2 marzo.

Fino ad ora, come sappiamo, i deceduti risultati positivi al Covid-19 erano già costretti a convivere con altre patologie pregresse. Ma secondo quanto si apprende l’uomo, primo paziente risultato positivo in Sardegna al CODIV -19, era rientrato in Sardegna dopo un periodo trascorso a Rimini per lavoro.

Una volta giunto in città aveva accusato i sintomi del virus. Era stato ricoverato, in isolamento, nel reparto Malattie Infettive del nosocomio di Is Mirrionis. Non aveva più ripreso conoscenza.

È morto stamattina. Una terribile notizia che scuote l’intera Isola che si stringe al dolore dei familiari.