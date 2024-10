Non ce l’ha fatta il medico di famiglia del Comune di Tonara, che prestava servizio come guardia medica anche ad Aritzo e Belvì: è morto oggi per coronavirus.

Aveva accusato alcuni sintomi intorno al 7 di marzo e dal 18 era ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Nabeel Khair aveva 58 anni.

La notizia ha sconvolto le comunità che ora più che mai chiedono la collaborazione di tutta la cittadinanza. Si raccomanda di stare a casa e “di non farsi prendere la panico, inutile in questo momento”, viene sottolineato dal Comune di Belvì.

Il medico aveva lavorato ad Aritzo il 6 e 7 marzo. In quei giorni, il sindaco Gualtiero Mameli si era rivolto alla guardia medica. "Con grande rammarico devo comunicarvi che sono risultato positivo al coronavirus - aveva detto il 24 marzo il primo cittadino - e la stessa sorte è toccata a mia moglie. Il contatto da me avuto con la guardia medica, il giorno 7 marzo, ha determinato questa situazione".