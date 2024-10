Il sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna, ha emesso una nuova ordinanza attraverso la quale sospende, con effetto immediato, le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura in luoghi pubblici aperti al pubblico e dispone la proroga della chiusura del parco giochi.

Un provvedimento che per il primo cittadino si è reso necessario a causa dei primi due casi positivi al virus Sars Cov2 registrati registrati a Palau. Si tratta di due turisti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

“Preso atto delle recenti notizie sulla diffusione della patologia definita Coronavirus -Covid19 nel territorio, comunicate da ATS Olbia con note del 27 e 28.07.2020, che segnalano la presenza dei primi due casi di positività al virus, ordina l’immediata sospensione in tutto il territorio comunale di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura in luoghi pubblici aperti al pubblico ed il prolungamento della chiusura del parco giochi comunale, fino alle ore 24:00 del 10 novembre 2020. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare; avverte che l’inosservanza a questa ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale; Raccomanda a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanità”.