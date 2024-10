Due nuovi casi di coronavirus si sono registrati a Oschiri. A darne notizia è il primo cittadino Piero Sircana che ha diffuso un comunicato sul web. "Essendo gli interessati già da tempo in quarantena obbligatoria sono da escludersi contatti con altre persone", spiega il sindaco.

"Il medico di Igiene Pubblica ha disposto per loro la quarantena fino all'11 maggio. Nel manifestare la vicinanza all'intera comunità oschirese si ribadisce la disponibilità del Comune per qualsiasi esigenza, con particolare attenzione alle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali per i nostri concittadini interessati. Continuiamo, come finora fatto, a comportarci in maniera responsabile per vincere questa difficile battaglia".