Il sindaco di Orotelli Giovannino Marteddu ha comunicato questa mattina due nuovi casi di Covid registrati nel paese.

“Posso rassicurarvi che i due cittadini sono asintomatici e stanno bene – ha detto il primo cittadino -. Sono naturalmente in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria. Sono stati attivati da parte dell'ATS Sardegna Nuoro tutti i protocolli del caso, soprattutto in relazione alle persone venute in contatto con essi”.

“Si raccomanda di rispettare tutte le norme in vigore nazionali e regionali, l'utilizzo delle mascherine. Il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone e il rispetto scrupoloso delle norme igieniche in particolare quelle riguardanti il lavaggio delle mani. Sarà mia premura tenere la cittadinanza costantemente informata sull'evolversi della situazione sanitaria”.