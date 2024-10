“Cari concittadini, ho appena avuto l'aggiornamento in via ufficiale da ATS Sardegna da cui risulta che la nostra comunità è interessata da 2 casi di contagio da Coronavirus (Covid-19). ATS Sardegna ha attivato prontamente tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste per la gestione di questi casi di loro competenza; la situazione è pienamente sotto controllo. I soggetti in questione si trovano in quarantena obbligatoria e sono costantemente monitorati”.

È la comunicazione che arriva dal sindaco di Sedilo Salvatore Pes.

“Resto continuamente a disposizione delle Autorità Sanitarie competenti che hanno il diretto controllo e il monitoraggio delle situazioni specifiche e di tutto il quadro generale”, ha precisato il primo cittadino.

“Desidero sottolineare – ha continuato Pes - che non esiste alcun pericolo, ma ritengo fondamentale rimarcare l'importanza di attenersi alle disposizioni emanate dagli organi di Governo e di Regione anche con l'ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti ma ognuno di noi deve fare la sua parte nel far proprie le misure che servono al contenimento del contagio. Tutte le misure sono state puntualmente rese note sui canali istituzionali. Nell'invitare tutti a stare calmi e sereni, vi chiedo la massima collaborazione e di assumere comportamenti prudenti e di rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza previste e di evitare una inutile ‘caccia all'infetto'”.