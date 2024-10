Un'anziana di Alghero positiva al nuovo coronavirus è morta la scorsa notte sull'ambulanza del 118 che la stava trasferendo dal Pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero al reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari.

La donna, come confermato all'ANSA dall'assessore della Sanità Mario Nieddu, è arrivata nella notte al Pronto soccorso di Alghero perché accusava i sintomi tipici dell'infezione da coronavirus. Come previsto dal protocollo, è stata isolata in una stanza e le è stato prelevato un tampone faringeo. Quando è arrivato il risultato del test, positivo, è stato predisposto il trasferimento a Malattie infettive, a Sassari, dove purtroppo la donna è arrivata priva di vita.