Un quarto caso di coronavirus è stato accertato nella tarda serata di ieri a Oristano. In Sardegna i contagiati dal Covid-19 hanno superato i 200. Secondo quanto apprende l'AGI, le analisi hanno dato esito positivo su una donna, sottoposta a controlli da alcuni giorni, già in isolamento nella sua abitazione e con sintomi lievi. Oggi per lei dovrebbe scattare il ricovero.

La donna ha avuto contatti con la paziente oristanese risultata positiva dopo un intervento eseguito all'ospedale di Sassari, ora e' ricoverata a Nuoro, e che è impiegata in uno studio medico di Oristano.

Un medico impegnato in questo studio è stato sottoposto anch'esso a controllo: le analisi hanno dato esito negativo. Nel complesso sono quattro sinora i casi di coronavirus registrati in provincia di Oristano.

L'altro ieri il primo paziente che era risultato positivo alla malattia e' rientrato a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Sassari.

Le sue condizioni sono decisamente migliorate e proseguira' la cura nella sua abitazione assieme alla moglie, anche lei colpita dal coronavirus e anche lei dimessa dall'ospedale.