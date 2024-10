Lutto per la diocesi di Nuoro. Don Pietro Muggianu, 83 anni, di Orgosolo, è deceduto poco fa, era affetto da Coronavirus. Don Muggianu, canonico onorario del Capitolo della cattedrale di Nuoro, è la prima vittima del Nuorese, la settima in Sardegna. Il sacerdote è morto a Sassari, dove era ricoverato da sabato scorso nel reparto di Rianimazione a causa del virus contratto.

A darne notizia il vescovo Antonello Mura, nel sito diocesano, e alcuni sacerdoti nelle loro pagine Facebook. Tra questi anche don Antonio Cosseddu che scrive: “Con profonda tristezza, anche la nostra Chiesa Diocesana paga un pesante tributo a causa dell'epidemia del Coronavirus. Don Pietro Muggianu nativo di Orgosolo, ora vive nella pienezza della Pasqua eterna del cielo. Di lui ho tanti ricordi. L’accoglienza che riservava agli orunesi a Lollove ogni 16 settembre per fa festa di Sant’Eufemia. L’insegnamento all’Istituto di Scienze Religiose a Nuoro. La sua pronfonda cultura, l’umanità, la modestia, la semplicità e tanti buoni consigli. Affidiamo a Dio la sua anima e preghiamo per la nostra Diocesi, la Comunità di Lollove che ha servito dal 1981 prima come parroco e poi come cappellano e per i familiari”.

Don Muggianu era nato a Orgosolo nel 1936, ordinato presbitero nel 1961, aveva svolto due anni di attività pastorale nella parrocchia di Santa Lucia di Siniscola, poi era stato insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico Fermi di Nuoro e dal 1981 al 1996 don Muggianu era stato sacerdote della parrocchia di Lollove e vice parroco a Bitti.