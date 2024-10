Domani niente mercatino in piazzale Trento a Cagliari. Come disposto dall’ordinanza numero 14 del 12 marzo, firmata dal sindaco, è stata disposta l'interdizione dello svolgimento del mercatino domenicale. La polizia municipale e di Stato, i carabinieri e la guardia di finanza effettueranno i controlli sul rispetto del divieto.

Il controllo avverrà anche sul rispetto delle recenti misure urgenti per il contenimento del contagio da Codiv-19 adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal Comune ricordano che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Inoltre si deve "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. I trasgressori verranno perseguiti penalmente ed in via amministrativa.