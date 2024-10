La Difesa ha reso disponibile - in caso di necessità e su richiesta delle Autorità competenti sull'emergenza coronavirus - un totale di circa 2.200 stanze e circa 6.600 posti letto, distribuiti su tutto il territorio nazionale, a favore dei cittadini che debbano eventualmente sottoporsi al periodo di sorveglianza. E' quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio di Gabinetto del Ministero, su indicazione del ministro Lorenzo Guerini, e' anche a disposizione nel fornire supporto all'emergenza attraverso una quota del proprio personale medico, qualora ne pervenga specifica richiesta e compatibilmente con le esigenze operative che tale personale e' gia' chiamato a svolgere in ambito Difesa - in Italia e nelle missioni all'estero.

Nello specifico, per rispondere alle esigenze dei territori lombardi, il ministero sta predisponendo in queste ore il pronto invio di 10 medici e 14 infermieri, per arrivare a un totale di 20 medici e 20 infermieri. L'attuale predisposizione infrastrutturale ha comportato l'applicazione di un dispositivo interforze di accoglimento e di osservazione sanitaria teso a garantire ai cittadini un accurato controllo del loro stato di salute ed una eventuale permanenza in misura di quarantena.

Ad oggi, continua la nota della Difesa, le strutture in corso di utilizzo richieste alla Difesa per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono quelle del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito della Cecchignola, il polo alloggiativo della Scuola di Applicazione militare presso la caserma Riberi di Torino e il Policlinico militare Celio di Roma, che fornisce anche assistenza ospedaliera. A breve verra' attivata una quarta struttura, sempre su richiesta della Protezione Civile, che e' la caserma Annibaldi di Milano, presso Baggio.

Le Forze Armate, continua la nota della Difesa, svolgono la propria parte nell'ambito del 'sistema Paese' grazie ad una costante gestione dell'emergenza sanitaria in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero Affari Esteri e della Salute.

La Sala Operativa (H24/7 su 7) del COI dedicata all'Emergenza continua a monitorare la situazione dei militari italiani in tutti le missioni e operazioni nazionali e internazionali ed a condividere le informazioni di interesse con gli altri dicasteri impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria.